〈中部〉挖土機輾毀稻田 8旬嬤心疼流淚

2019-04-30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「雲林土庫馬光重劃區小給三改善工程」包商在沒有告知農民情況下，將挖土機輾壓過農田，造成農作物損毀，讓八十歲農婦不捨落淚；土庫鎮長張榮麗昨天會勘允諾賠償農民損失。

整修給水路包商未告知

八十歲婦人坐在「田頭」（台語）看著原本綠油油的水稻一大片遭挖土機輾過，紅著眼眶無奈說，成本都花了，再等一個多月就可收成，就這樣「去了了」，很捨不得。

土庫鎮公所建設課長梁瑞毅表示，土庫馬光重劃區給水路年久失修坍塌及土方阻斷，造成給水困難影響灌溉，經公所辦理發包，今年二月廿日開工，因周邊種植的蒜頭未收成，包商以等蒜頭收成為由申請停工，公所考量農民權益准許停工至四月十日。

梁瑞毅指出，之後包商又申請第二次停工，因汛期將屆，工程再延恐淹水情況惡化，公所未准許，並要求四月十一日復工，且先前也與廠商協調要求儘速協調相關施工便道取得，也編列便道租用費廿二萬餘元。

農民林家良表示，給水溝改善本來是一椿美事，農民很支持及感謝，事前也簽切結書願意配合，只是包商都沒有告知什麼時候要動工及影響範圍，農民在沒有預告之下看到農作物被挖土機輾過，實在無法接受。

土庫鎮長：協調不良 會賠償

土庫鎮長張榮麗昨天邀集工程包商、受損農民到現場會勘，她向受損農民道歉，並指出，會發生這樣的事是溝通協調不良，公所絕對會負起責任，若確定是承包商施作瑕疵，公所會協助農民向包商求償。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/