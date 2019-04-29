〈南部〉5月遊關子嶺 9旅宿加碼補助

2019-04-29

〔記者王涵平／新營報導〕春遊台南除市府補助之外，關子嶺九家溫泉旅宿推出五、六月平日住宿再加碼補助五百元。

配合交通部觀光局春遊補助專案，南市自四月十二日起，受理團體旅遊補助申請，另自由行旅宿每房補助五百元，以及加碼免費遊五處古蹟文化景點與送好禮抽機票等好康，五月一日起實施。

南市觀旅局指出，針對自由行旅宿補助部分，除了參加春遊專案的近三百家旅宿，有不少飯店雖未參加春遊補助，但仍自行響應推出住宿優惠。

關子嶺溫泉發展協會理事長傅國亮表示，交通部觀光局推出的春遊專案，因協會會員反映官方補助名額有限，補助額度也不算高，而五、六月正值溫泉區淡季，所以由協會邀集會員推出加碼再抵五百元的推廣活動，活動期間平日入住（週日至週四）宏嶺山莊、富御館、麗湯溫泉渡假山莊、清秀旅社、青雅溫泉旅館、千鶴泥漿溫泉山莊、洗心館、長紅山莊（湯泉美地）及芳谷旅社（芳谷小棧）等九家，每房即可現折五百元。

九家溫泉旅宿均有參與交通部觀光局的官方春遊補助活動，民眾如有申請到春遊專案而入住九家旅宿，除配合官方活動每房折抵的五百元，將再享額外加碼的五百元折扣，每房最高可現折一千元。

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