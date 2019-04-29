〈南部〉港尾溝溪滯洪池 布袋蓮大爆發成憂

2019-04-29

〔記者萬于甄／台南報導〕台南仁德港尾溝溪滯洪池近期長滿許多布袋蓮，美麗淡紫色的布袋蓮花海壯觀，吸引不少民眾前往攝影觀賞，不過，布袋蓮遍布水域面積多達三分之二，不免讓環境保育人士擔憂，再不清理恐影響滯洪池內水域生態環境，導致水質惡化。

汛期前 市府將完成清理

對此，南市府水利局表示，已協請環保局一同清理，會在汛期來臨前整理完畢，以免影響滯洪功能。

台灣濕地保護聯盟指出，港尾溝溪滯洪池以往並未有布袋蓮的蹤影，是因去年八月底一連多日豪大雨，讓港尾溝溪內的布袋蓮幼苗隨著水量調節流入滯洪池，今年一月發現時，布袋蓮已覆蓋約三分之一，但志工的清理速度，根本趕不上生長速度，近期幾乎長滿整個滯洪池。

濕盟表示，布袋蓮生長快速，尤其是春夏季節，若水域被大片布袋蓮覆蓋，長期下來恐讓水中漂浮性植物、浮游性生物等，因光照不足而無法生長，影響水域生態環境，且布袋蓮枯萎後，殘體堆積在水域中，環境為分解須大量消耗水中溶氧，進而導致湖泊優養化、水質惡化。

水利局指出，布袋蓮在一般河川水道都常看見，但因滯洪池為非流動性水域，才會造成大量堆積，目前協請環保局以專案方式清除。環保局說，已曾清理過一週，預計再過兩週可整理完成。

開滿淡紫色花海 民眾搶拍

布袋蓮又稱為鳳眼藍、水風信子，昨不少民眾得知港尾溝溪滯洪池開滿整片布袋蓮，紛紛前往拍照欣賞，美麗淡紫色的布袋蓮花海雖然壯觀，卻會對環境造成隱憂，可謂是美麗的哀愁。

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