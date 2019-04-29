〈南部〉南市勞檢中心升級職安健康處 揭牌

2019-04-29

〔記者劉婉君／台南報導〕四月廿八日為世界職業安全衛生日，南市勞動檢查中心升級為二級機關，以「台南市職安健康處」揭牌，未來事業單位接洽業務、補件及勞工申訴等，不用再跑到高雄，並希望在三年內，將職災千人率從目前的三．一九九，下降至二．五九一。

台南市勞工局於二○一七年成立勞動檢查中心，同年九月由勞動部授權柳營科工區、樹谷園區等南市八大工業區的職業安全衛生監督檢查業務，職安健康處長許禹錦表示，獨立成為二級機關後，人力編制將從原有的七人倍增為十四人，並有七十四名中央補助的約聘人員，雖然都是一樣在做加強預防職災的工作，但早期是中央與地方合作，現在則是由市府作主，對事業單位及勞工在相關業務的接洽上都更方便。

許禹錦表示，職安健康處將以輔導、宣導、檢查等多元方式，推動職業安全衛生與勞動基準業務，未來也會依據勞保給付的統計，針對較易發生職災的職業，進行分級重點管理，加強對相關職業工會的宣導，以提供勞工更安全的工作環境。

為強化健康衛生服務能量，勞工局長王鑫基與南區勞工健康中心主任郭浩然昨天也在市長黃偉哲、勞動部職業安全衛生署鄒子廉署長見證下，共同為勞工的健康把關。

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