〈南部〉韓國瑜4千萬風波 黃偉哲：國民黨應誠實交代

2019-04-29

〔記者劉婉君／台南報導〕國民黨前立委蔡正元日前爆料，國民黨主席吳敦義曾募款四千萬元給高雄市長韓國瑜做為競選經費，引發議論。市長黃偉哲昨天表示，依照政治獻金法，不論是政黨給的、企業捐款、還是借貸，都要申報，國民黨應該很誠實地向社會大眾交代。

黃偉哲表示，不論是六都市長、縣市首長、議員或里長候選人，只要是政治獻金，都要在去年十二月廿五日就職後的三個月內，亦即今年三月廿五日前，將所有會計帳檢送到監察院，目前監察院都已有各候選人相關資料，這次國民黨內所謂四千萬元疑雲捲出的問題，不排除是國民黨高層的互鬥，國民黨應誠實告訴社會大眾，到底給了他的縣市長及六都候選人多少金錢、多少黨的資源？有多少是所謂私人介紹的企業捐款，這些企業捐款有沒有入帳？

匿名、沒申報政治獻金 都不合法

黃偉哲指出，依照政治獻金法，縣市長候選人在去年四月廿五日之後，才可以申報政治獻金，在此之前收受都不是合法的，且依法個人捐獻限於十萬元、企業對於單一候選人的捐款限於一百萬元，政黨給單一候選人的金額限於三百萬元，其他包括匿名、沒有申報、超額，都不符合法律規定。

他表示，去年前立法院長王金平所舉辦的幾場大型造勢活動，也都是要花錢、都是對於候選人的捐助，因為其實錢不是由候選人支出，而是由支持者支出，同樣算是政治獻金。他並舉例連勝文與柯文哲在競選台北市長時，企業在西門町贊助的大型看板，同樣也牽涉到政治獻金。

黃偉哲指出，「我們無意捲入國民黨的內鬥」，總之法律的歸法律、政治的歸政治，在法律部分，政治獻金都已向監察院申報了，就算是向銀行或私人借貸，也都要申報；而在政治部分，就看國民黨自己怎麼向社會大眾交代。

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