〈南部〉高雄大社工業區降編 萬名勞工上街護勞權

2019-04-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市府都市計畫委員會三月廿二日決議，將大社工業區從特種降編為乙種工業區，勞工擔心關廠而面臨失業，昨天發起萬人遊行，高喊：「要甲種、護勞權！顧環保、拚經濟！」訴求，副市長李四川代表接受陳情書，將轉達內政部都委會審議。

特種降編為乙工 勞工擔心關廠

大社工業區降編勞工自救會發動大遊行爭工作權益，除了大社工業區員工，包括高雄地區主要工會及其他縣市總工會也動員支持，萬人在高市勞工公園會師後，遊行至高市府四維行政中心陳情，不少人帶著小孩、推嬰兒車參加，隊伍綿延數公里。

無配套就降編 恐衝擊萬人生計

勞工頂著豔陽在市府前高舉牌幟，高喊：「要甲種、護勞權！顧環保、拚經濟！」市議員吳利成、李雅靜等多人前往聲援，呼籲中央聆聽勞工心聲，不要在沒有提出配套前，貿然降編。

大社工業區降編勞工自救會會長劉保進指出，大社工業區年產值約九百億元，約有二千七百人就業，估影響上萬人生計，且為大社地區提供多元就業機會、供應台灣石化產品內需和出口、為國家財政貢獻稅賦，並與國內多項上下游產業生存發展有密切關聯，影響國家社會經濟甚鉅。

他說，依都市計畫法對乙種工業區使用限制規定，降編為乙種工業區勢必迫使工業區內廠商石化品製造生產停頓，最終走向關廠的命運，造成工業區內勞工失業的困境。

都發局：轉達內政部都委會審議

李四川出面代表接受陳情書，但沒有發言，委由高雄市都發局發出聲明指出，該案在一九九三年由經濟部承諾二十年後配合中油高煉廠遷廠一併遷移，一九九八年內政部又核定大社都市計畫，規定要在二○一八年降編為「乙工」，高雄市府是依據中央的承諾與規定，完成降編為「乙工」審議。

都發局強調，市府樂見各產業良好的發展，基於專業與法制，該案會依法提報內政部都委會審議，經濟部應要解決一九九三年的承諾事項，並將產業發展與升級內容，一併提報內政部審議，市府會尊重內政部都委會最終審議的結果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/