〈南部〉台東／體驗農事 大學生助部落行銷

2019-04-29

〔記者陳賢義／台東報導〕九名淡江大學的三年級學生，由一名老師引領來到台東知本卑南族卡大地布部落，穿戴帽子和手套，一連兩天跟著耆老和族人下田體驗農事，拿起鋤頭整理農田，分組蹲身拔除雜草，了解供給與需求的重要性，並與部落幹部面對面座談，盼能藉由行銷專長助部落開啟行銷管道。

卡大地布族人採有機栽植方式闢地開墾了一處快樂農場，族人不分彼此，分工整理、播種、除草、收成，所有農事全都自己來，體現「我們都是一家人」的傳統，收成大都是自產自銷，或分送給貧困或獨居老人，儘管付出與收入不成比例，卻讓部落土地在友善的環境變得更加肥沃。

淡大師生廿七日來到部落，希望能藉由自己的行銷專長，為部落族人所種的杭菊、小米、紅藜以及洛神花等各種農作物等，打造一套有系統的行銷管道。族人熱情接待，耆老陳鏡榮親自帶著這群大學生下田，解說友愛土地的重要性，學生們也挽起袖子幫忙整地拔草，一連兩天的行程好揮汗。

學生們說，連續兩天的部落農事體驗，讓他們實際了解農民工作的辛苦，也幫助部落拍製農作影片試水溫。

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