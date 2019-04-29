〈南部〉台東卑南國小好棒 硬式聯賽奪冠

2019-04-29

〔記者黃明堂／台東報導〕一○七學年度學生棒球運動聯賽國小硬式全國總決賽昨天落幕，台東縣卑南國小在冠亞軍戰發揮強大火力，以十一比一在第四局即提前結束，拿下隊史首座硬式聯賽全國賽冠軍獎盃，也是台東縣睽違六年後的少棒冠軍。

卑南國小也籌組台東縣小馬代表隊，將於今天在台北參加TOTO盃少棒全國錦標賽，縣長饒慶鈴指示教育處及卑南國小多照顧球員，希望能奪得冠軍，取得小馬聯盟我國代表權。

國小硬式棒球聯賽在台南安慶棒球場舉行，卑南國小由校長曾英哲領軍，總教練陳玉船、教練連智淵、林佳鋐訓練下，七戰皆捷，昨天與桃園市大勇進行冠亞軍戰。

台東縣教育處指出，卑南發揮打擊火力，全場共擊出十支安打，分別在首局就攻下五分，二、三局又分別獲得三分，先發投手莊昊勳發揮壓制能力，讓大勇僅在四局上獲得唯一的一分，以四局提前結束比賽。

本賽事台東縣上一次冠軍是由紅葉國小一○一學年度獲得，卑南國小於一百及一○三學年度獲得亞軍，本學年度取得該賽事隊史首冠。

另外，卑南國小多位球員及教練並獲得大會所頒的個人獎項，分別是大會MVP邱彥祖、打擊獎第一名邱彥祖、第二名古家豪、最佳總教練陳玉船、教練連智淵、林佳鋐。

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