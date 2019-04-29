〈南部〉屏東／接生逾萬新生兒 97歲助產士逝世

2019-04-29

〔記者葉永騫／屏東報導〕高齡九十七歲、接生過一萬多名新生兒的屏東知名助產士向許清和，二十七日下午逝世，結束傳奇的一生，被稱為「向奶奶」的她一生在屏東服務，還曾創立屏東糖廠教會，去年教會才吹熄燈號，沒想到今年「向奶奶」也與世長辭了。

在屏東服務38年 向許清和一生傳奇

向許清和出生於中國廣東，家境富裕，在家排行老么，受到母親鼓勵到上海讀書，畢業於上海中德高級助產士學校，二十八歲時母親病逝，她到台灣散心，進入屏東糖廠眷屬醫院擔任護理長及助產士，三十四歲嫁給擔任軍職的丈夫。

連颱風也冒生命危險騎單車外出接生

早期屏東的醫護人員相當少，向許清和成為屏東糖廠地區最重要的助產士，不管白天黑夜，連颱風也得冒著生命危險，騎單車外出幫忙接生，有時連續接生三、四個新生兒，忙到一整天沒有睡覺；擔任助產士三十八年來接生過一萬多個新生兒，包括屏東縣議員蔣月惠的八個兄弟姊妹都是由她接生。

膝下無兒女 接生的孩子還會回來看她

向許清和膝下無兒女，她生前受訪曾說，早期醫療資源匱乏，婦女生產承擔很大的風險，有經驗的助產士能夠救回很多有狀況的新生兒，不管是臍帶繞頸、出生沒有呼吸等，都能順利解決，經由她手中接生的新生兒，陸續成家立業，甚至已經成為銀髮族，很多人還會來看她，或是寄卡片給她，就像是自己的孩子。

設課輔班助弱勢童 創立屏東糖廠教會

信奉基督教的向許清和退休後成立課輔班協助弱勢兒童，還將房屋做為屏東糖廠教會使用，去年八月因為年事已高無法再管理教會事務，屏東糖廠教會宣告熄燈，當時向許清和還在教友的祝福下歡度九十六歲大壽。沒想到教會關門後不久，向許清和也病倒了，二十七日下午逝世，讓許多教友及由她接生的鄉親相當不捨。

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