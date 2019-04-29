〈南部〉屏東／台灣燈會小學生花燈 日本借展黃金週亮燈

2019-04-29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正值日本黃金週假期，岐阜縣美濃市配合國際自行車活動，跨海向屏東縣政府商借縣內國小的台灣燈會作品，於當地老街展出至五月三十一日，和聞名的美濃和紙燈飾，共同迎接全球遊客。

今年二月十九日至三月三日，在大鵬灣登場的台灣燈會，邀請日本美濃市參展，日方以「美濃和紙燈飾藝術展」為主題，展出一百座作品，吸引民眾欣賞日本和紙文化之美。

5所國小獲邀展至5月底 10月再展出

此次美濃市邀請展出的作品，包括麟洛國小「麒麟兄妹」、竹林國小「豬年行大運」、長興國小「客家斗笠─硬頸護家園」、南和國小「豬事平安」、高樹國小「好運旺旺梨」，及屏東四重溪溫泉季吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」等共八座，安排在日本黃金週及當地十月連假時展出。

四重溪吉祥物蔥寶、蔥娃也參展

屏東縣政府傳播及國際事務處表示，美濃市役所選擇這幾座燈飾，是為了讓當地居民了解台灣燈飾不是只有平溪天燈，還有像美濃和紙燈飾一樣，有更多造型變化，所以此次配合日本黃金週期間舉辦的「みのまちほこてん」（美濃市步行者天國）活動，展出台灣燈會作品，希望讓漫步在古色古香老街的遊客，更認識台灣、認識屏東。

除了美濃市，知名的日本青森睡魔祭也首次與台灣燈會合作，邀請「點亮屏安」、「傳統花燈─芒果豬」、「小鎮漫遊國慶花車」等花燈，於暑假期間參加睡魔祭展出。

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