〈台北都會〉柯市長趴趴走 議會要求5月專案報告3次破紀錄

2019-04-29

柯︰議員不是遲到就是缺席

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲連任後趴趴走，挨批無心市政，議會國民黨、民進黨團罕見地要求柯五月兩週內進行三場次專案報告，這也是柯任內單一會期最多次的專案報告；政黨協商決議報告議題，包括公共住宅、東區等商圈振興計畫等超過十項。豈料，柯前天先指控議員專案報告遲到、缺席；令議員大為不滿，指柯不懂議事規則，施政做不好，卻先政治操作嗆議會。

議長︰專案報告無關出席人數

議長陳錦祥表示，專案報告未涉及議事規則規範的議場出席人數問題，請市長謹言慎行、尊重民主制度，也不應該認為議會在卡。

柯文哲前天指出，世大運籌辦時飽受批評，當時議會要求須專案報告，真的去專案報告卻沒人來，（議員）不是遲到就是缺席，這就是社會常態，「罵你的人很多、幫忙的人少，但把你的事做好就好。」

議員︰忽視慣例 無權說嘴

議員李建昌表示，專案報告行之有年，並不涉及議場額數問題，採排隊登記質詢，六分鐘就結束，一輪沒問完，二輪續問，請柯不要刻意忽視議會運作慣例，接著混淆視聽，做如此險惡的政治操作；不分藍綠黨派議員們都支持柯專案報告，且經政黨協商、大會同意。他說，報告議題如此多，對柯團隊是警訊，市政千瘡百孔，柯有自知之明啦！

議員汪志冰也不滿柯的說法，指每次專案報告她都早上六點出門排隊，爭取質詢監督台北市政府，這是民主機制、議員職權，柯文哲有什麼資格、職權說嘴；柯才因對議員許淑華爆粗口事件道歉，結果前面道歉，後面又來嗆議會，沒事找事做。她說，柯自己做不好，太多議題可被質詢，但柯每天卻想往中南部跑，吃碗內看碗外。

國民黨、民進黨及時代力量踴躍提出專案報告議題，決議五月十六日、廿日、廿七日由柯文哲專案報告，議題包括重大工程推動進度與檢討，如市場改建、台北藝術中心、北部流行音樂中心、北投影視音園區、捷運環狀線等；此外，還有雙子星開發、都市更新及危險老舊建物改建方案、商圈振興計畫、公共托育、學校裝冷氣機等政策。

市府︰尊重議會運作

對此，北市府副發言人柯昱安回應，尊重議會運作，議員針對市政有所疑慮，要求專案報告，不分黨派，市長均會配合用心準備，向市民朋友報告最新市政進度。

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