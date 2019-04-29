〈台北都會〉絕美手抄紙 新北市淡水中正小作所義賣

2019-04-29

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於舊淡水區公所的淡水中正小型作業所，每週舉辦蝶谷巴特及手抄紙藝體驗課程，培養身障學員才藝，最近小作所集結學員作品，在樓下的「遊滬旅遊中心」舉辦「伊起來紙為愛」紙藝展義賣，展期至六月十日止。

廿八歲的學員小瑋有腦性麻痺及智力、下肢體障礙，小瑋爸爸每天早上都陪小瑋搭公車再步行到小作所，小瑋做了一張色彩豐富手抄紙，在開幕式上送給爸爸，令與會者動容。

伊甸基金會淡水中正小作所主任侯靜雅說，小作所成立一年多，每週一至兩堂的蝶谷巴特及手抄紙藝體驗課程，培養學員才藝技能，也讓學員教遊客製作手抄紙作品，增加和社會互動，遊客也能打造有溫度的專屬紀念。

伊甸基金會表示，淡水中正小作所服務對象為設籍新北市、十五歲至六十五歲有基本生活自理能力的身心障礙者，透過代工包裝、文創手抄紙藝互動體驗課程，訓練獨立、提升人際互動技巧並培養良好的工作態度，有服務需求或對手抄紙藝創作有興趣的民眾可洽02-26229287。

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