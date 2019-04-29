〈北部〉花蓮家扶媽媽單寧手作 專櫃上架

2019-04-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮家扶中心成立幸福小舖，讓單親媽媽可透過縫紉手作拼布，製作大小包款販售擔起一家生計，有間企業今年開始收集二手牛仔褲，經由專業的水洗廠清潔並烘乾整燙後，委由花蓮家扶幸福小舖製作成獨一無二的丹寧小物並在各大百貨上架，讓家扶媽媽們相當開心。

現年五十五歲阿華媽媽，加入小舖已有十年，目前是家扶受助家庭。她說，丈夫因病早逝，獨留自己扛起家計，透過社工邀請，接觸小舖縫紉班課程，也透過小舖訂單，讓自己開始有穩定的工作收入，日子過得比以前更踏實與安心，這次參與牛仔褲大廠訂單，製作單寧小豬布偶的縫製，提高家庭經濟收入，也看到作品在專櫃上架，很有成就感。

花蓮家扶主任施政延說，感謝企業善盡企業社會責任，肯定小舖媽媽們的好手藝，讓幸福小舖的手作好品質能被全台民眾看見。而幸福小舖秉持「給魚吃，不如給一支釣竿，並教導如何釣魚」理念，希望透過家扶小舖，不僅讓單親媽媽可兼顧工作與照顧子女，同時，也組成自助互助的支持團體，彼此照顧與陪伴。

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