〈北部〉宜蘭縣冬山鄉慶安媽不遶境 省下10萬捐國小

2019-04-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕每年媽祖誕辰，各媽祖廟舉辦盛大慶典遶境祝壽，宜蘭縣冬山鄉珍珠村慶安宮今年取消傳統遶境，把省下的十萬元捐給員山鄉七賢國小，以特別方式為媽祖祝壽；慶安宮主委洪宏毅笑說，相信媽祖樂見他們這樣做。

建廟十五年的慶安宮主祀媽祖，屬於社區型中小型宮廟，是地方上信仰中心，廟方以往在農曆三月二十三日媽祖生前夕舉辦全村遶境，向媽祖祝壽，同時祈求平安。

由於遶境所費不貲，包含陣頭、金紙、鞭炮、工作人員午晚餐，每次活動開銷動輒數十萬元，且遶境隊伍難免產生噪音，今年廟方一改遶境祝壽，僅在廟內舉辦簡單慶祝活動，取消村內遶境。

廟方把省下經費轉作教育用途，首筆十萬元款項捐贈給七賢國小，慶安宮廿七日媽祖生晚會，邀請七賢學生到廟，用才藝演出為媽祖祝壽，表達感謝之意，洪宏毅說，取消遶境事前經媽祖同意，此舉更能發揚媽祖慈悲為懷的精神。七賢國小校長劉建成說，這筆錢將用在獎助學金、改善校內基礎建設，建構完善求學環境。

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