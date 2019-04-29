〈北部〉花蓮媽祖馬拉松 2千人祈願成真競逐

2019-04-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮第一場以「媽祖」為主題的馬拉松，主祀媽祖娘娘的花蓮港天宮主辦「祈願成真馬拉松」昨登場，二千名選手一早六點自花蓮港天宮開跑，三太子、媽祖Ｑ版神偶也在出發點為選手加油。這次馬拉松，除整場近二千名選手挑戰，還有來自法國、日本、馬來西亞等二十名外籍人士共襄盛舉。

三太子、媽祖Ｑ版助陣加油

港天宮「祈願成真」馬拉松賽事路線分為全馬、半馬、十公里挑戰組和五公里休閒組，有來自法國、日本、馬來西亞、美國、越南、澳洲等二十名外籍人士共襄盛舉！原本規劃由三太子、媽祖Ｑ版跟跑者一同跑，但因路況有積水，改在起跑點為選手加油。比賽賽道從港天宮出發後，沿山邊的秀林鄉佳民、加灣、三棧、秀林等部落，繞經美麗的花十四鄉道，再經美崙溪北岸的國福里回到港天宮。

李汶政奪冠 法籍吉雷米亞軍

比賽結果，全馬組男子冠軍為李汶政，時間三小時二十分十秒，亞軍由代言人法籍吉雷米取得成績是三小時二十分十一秒；女子冠軍為方巧玲，成績三小時三十分二十二秒。

港天宮董事長賴榮文說，為結合運動與媽祖文化，彰顯「有跑有保庇」的活動特色，全馬及半馬組，也特別邀請曾揹著三太子跑步環台逾千公里的法國籍愛台跑者吉雷米、歌唱界運動界兩棲的日本跑者歌手大地穗，跟台灣跑者一同「有跑有保庇」。

主持大賽起跑鳴槍的花蓮縣長徐榛蔚說，東部沒有PM2.5，好山好水的花蓮能讓參賽選手大口呼吸，比賽中體驗「幸福花蓮、花園城市」的美好環境。她說，花蓮推展運動觀光，包括上個月的太平洋國際龍舟賽，即將舉行的秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽、瑞穗鄉泛踏嬉泛舟鐵人三項競賽、洄瀾國際鐵人三項精英賽、花蓮太平洋縱谷馬拉松、太魯閣峽谷馬拉松等多項的國際賽事，吸引來自國內、外好手到花蓮參賽，也帶動了花蓮觀光休閒產業的發展。

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