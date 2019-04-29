〈北部〉全國學生音樂賽 竹市囊括北區19冠

2019-04-29

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕長達一個月的全國學生音樂比賽北區團體賽及個人賽落幕，新竹市共囊括十九項第一。

新竹市政府教育處表示，全國學生音樂比賽北區團體賽共十縣市約兩萬多人次參賽，個人賽兩千四百多人角逐冠軍。新竹市囊括團體十二項及個人七項第一，成績再創新高。

教育處長李芳齡說，新竹市四十六所國中、小，「一校一個音樂社團」，學生在全國音樂比賽屢創佳績，是對親、師最佳肯定，也鼓勵學子。

獲團體賽第一的有水源國小國樂合奏、培英國中管樂合奏、培英國中女聲合唱、建華國中鋼琴五重奏、竹光國中管樂、建功高中銅管五重奏、新竹高中口琴合奏、實驗高中弦樂四重奏、清華大學銅管五重奏、實驗高中木管五重奏、實驗高中混聲合唱、新竹高中男聲合唱。

個人賽全國第一有龍山國小曾意甯柳葉琴獨奏、三民國小王楷元揚琴獨奏、新竹高工薛致柔長笛獨奏、清華大學郭俐妏直笛獨奏、清華大學兵承霖木琴獨奏、清華大學何芸馨長笛獨奏、清華大學呂仁智小號獨奏。

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