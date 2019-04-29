〈北部〉白沙屯媽明年進香 將提前開放40人團報

2019-04-29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年度宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香正式落幕，今年參與徒步進香的「香丁腳」人數突破五萬人，再創新高，但由於廟方限定須於現場報名，各地信徒反映多所不便，期望開放網路報名，拱天宮主委洪文華表示，網路報名執行有困難，但明年會提前開放以四十人為單位的遊覽車團客報名，盼讓所有信眾都能方便參與。

白沙屯媽祖婆南下雲林縣北港朝天宮進香活動，今年光是開放報名首日人數就衝破八千多人，廟方評估明年參加人數還會更多，但目前規定須由本人或親友至拱天宮登記報名，並領取臂章衣物等，然而許多外地或海外信徒卻大喊不便，希望廟方開放網路報名。

洪文華解釋，由於報名時就須繳交費用，並套量衣物領取服飾，若開放網路報名，人數一多會造成帳目管理困難，再加上無法現場套量衣物，若尺寸不符又須來回郵寄，反而造成雙方困擾。

信徒湊齊人數可委由一人處理

洪文華說，明年廟方擬推出以四十人一車遊覽車團客為單位，提前於報名開放前數日登記造冊，信徒可相邀親朋好友一齊湊足人數、找好配合的遊覽車，委託一人至拱天宮報名並一併領取衣物、臂章等，一次搞定交通及報名問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/