〈北部〉午後茶街啟用 南庄農夫市集捲土重來

2019-04-29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉農夫市集啟用以來遊客稀稀落落，被質疑淪為千萬「蚊子館」，苗栗縣議會議長鍾東錦昨出席農夫市集午后茶街開幕剪綵時也說，已是第三次參加市集剪綵，該地段佳「沒道理做不起來」；南庄鄉農會為振興人氣，招募十二個攤商進駐打造茶街販賣美食及農特產，盼能留住遊客腳步，地方也期盼能永續。

12家在地攤商每日營業

苗栗縣政府去年向行政院農委會爭取一千八百餘萬，於省道台三線銜接通往南庄鄉的一二四縣道乙線起點旁，打造在地特色農夫市集及四層樓高觀景台，去年十月風光落成，趕搭在地年度盛事「南庄山水節」路跑活動及巨型Q版土地公造型的農田彩繪，將山城美景盡收眼底，一度成為熱門拍照打卡景點。

但日前有民眾抱怨，造價一千八百萬的農夫市集及觀景台，不僅平日人煙稀少，即便是春節、清明連假遊客也是稀稀落落，商家進駐意願低，根本無助帶動南庄觀光，更淪為造價昂貴的蚊子館。

假日推體驗課程及農產

為了振興市集的觀光魅力，農會招募十二家在地攤商進駐，包括在地農特產、咖啡產銷班、客家茶飲等各式美食，打造成「午后茶街」，昨開幕儀式上，議長鍾東錦笑稱已是第三次參加市集剪綵，該市集地段佳，加上有關單位努力經營，「沒道理做不起來」，期盼攤商進駐後能帶來人氣，打造南庄新的觀光亮點。

南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，過去遊客造訪市集停留的時間很短暫，無法刺激在地消費，經過與農友研商之後，農會除安排攤商進駐每日營業，假日也會推出體驗課程及美味農產，另於觀景台一樓增加遊憩設施、打造彩繪河堤及稻田。地方人士也期盼，午后茶街啟用後能真正讓人如宣傳標語所言「拭目以待」。

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