〈北部〉《桃園》桐花祭野餐派對 搭「馬卡龍」超浪漫

2019-04-29

〔記者李容萍／龍潭報導〕桐花進入盛開期，市府客家事務局昨在賞桐秘境龍潭甘家堡舉辦桐花野餐派對，以桐花與馬卡龍色系完美組合為競賽主題，獎金達七萬五千元，參賽者無不卯足全力，以馬卡龍色系繽紛的桌巾搭配可愛玩偶、造型桐花等進行佈置，並準備輕食、手工餅乾等，讓現場民眾直呼超唯美、超浪漫。

客家事務局長何明光表示，野餐是近年來熱門的戶外踏青活動，為鼓勵民眾感受山林桐花之美，昨天的桐花野餐活動開放八十組網路報名，結果秒殺額滿，現場也規劃綠地泡泡秀、手作彩繪桐花DIY、Cosplay五星主廚下午茶饗宴、經典桐花印象拍貼機等互動體驗活動，包括田馥甄、陳喬恩、胡瓜及小鐘等客家名人都以Cosplay方式現身野餐派對現場，吸睛度十足，也為野餐派對製造驚喜。

系列活動五月四日、五日將在中原大學音樂廳舉辦「桐花歌唱及唸謠大賽」；五月十一日在龍潭武德殿舉辦「客語舞台音樂劇─頑皮孫悟空」；每週六、日另嚴選賞桐古道及秘境舉辦踏青健行與藝文活動，歡迎民眾搭乘週末免費接駁專車賞桐遊客庄、體驗客家文化之美。

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