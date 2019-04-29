〈北部〉《桃園》管樂踩街嘉年華 惠文小樂手萌翻

2019-04-29

〔記者李容萍／中壢報導〕邁入第十六屆的「桃園管樂嘉年華」，昨在中壢鬧區進行管樂踩街、管樂馬拉松，十六組管樂隊與行進樂隊，下午從桃園市立圖書館中壢分館沿中壢區復興路步行至中央東路，青春熱情的行進樂隊演出，讓樂迷們看得目不轉睛，報以熱情的掌聲、喝采。

踩街隊伍由陸軍專科學校軍樂隊率先踩著自信沉穩的步伐、演奏磅礡軍樂展現壯盛軍容，一出場就博得全場熱烈掌聲與歡呼；來自新北的惠文領袖樂隊小小樂隊成員萌翻全場。市府今年邀請桃園姊妹市韓國龜尾市金烏工業高等學校管樂隊、馬來西亞巴卡杜瑞聖約翰軍銅樂隊一同參與演出，場邊傳出「歐巴來了」驚 呼聲，日本千葉縣私立東海大學附屬浦安高等學校也參與管樂馬拉松。

市長鄭文燦下午出席活動，預告五月四日、五日晚間七點，在中壢區中正公園將舉辦「桃園傑出管樂團」音樂會，將由桃園交響管樂團、星空交響管樂團、汲音交響管樂團及春之聲管弦樂團等四組桃園在地團隊，帶來不同風格的音樂曲目；五月十一日下午四點，在桃園區陽明運動公園，也將由龍潭愛樂管弦樂團與朱宗慶打擊樂團合作演出「管樂vs打擊管樂主題秀」，同日晚間七點「磅礴軍樂夜」，由陸軍軍樂隊帶來響徹雲霄的樂音，讓市民感受不同風格管樂的魅力。

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