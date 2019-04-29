〈北部〉《桃園》林口A交流道南出匝道禁左轉 暫緩實施

2019-04-29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道一號林口交流道出口匝道塞車問題嚴重，其中林口Ａ交流道南出匝道左轉龜山區文化一路車流最壅塞，三月間，桃園市交通局與新北市交通局會勘，原本規劃自五月一日起實施禁止左轉文化一路（公車除外）措施，因時間緊湊、擔心民眾措手不及，已確定暫緩。交通局長劉慶豐表示，將先設置引導標誌牌面至替代道路的柔性方式，取代強硬的禁止左轉措施。

兩市交通局長3月會勘 原擬後天實施

據交通局統計，位於新北市境內的林口Ａ交流道南出匝道，約有五成車流會左轉往龜山，該處常因跨越橋道路容量不足，造成車流回堵及事故發生，甚至影響林口區文化一路直行及進入北上匝道車流。

為此，劉慶豐與新北市交通局長鍾鳴時於三月間會勘，當時決議自五月起共同試辦「林口Ａ交流道南出匝道路口禁止左轉文化一路（公車除外）」措施，讓國道一號南出車流直行八德路，至文化二路後再行左轉，以紓解文化一路跨越橋直行和進入北上匝道車流，估計可減少約五至十分鐘塞車時間。

改先設引導牌 至文化二路口再左轉

不過，劉慶豐昨天表示，考量駕駛人多年來的行車習慣，若匆促上路，恐讓民眾措手不及，經與新北市府溝通後，決定先設置引導標誌牌面，「柔性」建議車輛下交流道後續行八德路，改至文化二路口再左轉，以減輕文化一路、八德路口車流壓力，後續會進行成效分析及評估，持續改善作為，盼能有效解決林口、龜山地區居民尖峰時間常態性塞車。

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