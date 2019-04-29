〈北部〉桃園運動卡享優惠 4國民運動中心加入

2019-04-29

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕為了培養市民運動習慣，市府體育局自二○一六年起推動「桃園運動卡計畫」，由於參與人數不斷增加，成效良好，今年持續編列五百萬元，除了原有九處場館，另邀請已營運的桃園、南平、中壢及平鎮等四家國民運動中心加入，等於全市有十三家場館，只要年滿廿三歲民眾持一般市民卡進入，都可享門票半價優惠，六十五歲以上長者持敬老卡門票全免。

全市13場館 滿23歲民眾持卡入場半價

「桃園運動卡計畫」記者會，昨由市府副秘書長黃治峯宣告正式啟動。他指出，「桃園運動卡計畫」二○一六年有一萬三九八人次參與，二○一七年達三萬五二七○人次，二○一八年總參與人次已達約四萬，人數持續增加，成效良好。

黃治峯說，桃園運動卡藉由實體「市民卡」及「優惠運動入場門票」相互結合，凡年滿廿三歲民眾，持一般卡至今年度特約合格運動場館運動，都可享有入場門票半價優惠；廿三歲以上身心障礙者持愛心卡，及六十五歲以上長者持敬老卡，都享有免費入場優惠。

身障持愛心卡、長者持敬老卡免費入場

體育局指出，參與計畫場館除了四家國民運動中心，其餘為蘆竹羽球館、大桃園保齡球館、楊梅國中運動中心、大崙游泳池、建康游泳池、威尼斯游泳池、桃園市立游泳池、新明國小游泳池及平興國中游泳池等，共十三家場館提供游泳、保齡球、羽球、桌球、重量訓練、肌耐力及核心訓練等運動項目，特約場館位置涵蓋桃園、八德、蘆竹、楊梅、中壢及平鎮等六區。

體育局提醒民眾，每家特約場館優惠名額有限、額滿為止，入場優惠每人每日限用一次，所有場館每人以累計廿四次為上限，熱門場館優惠大多在九月都會使用完畢，提醒民眾把握時間使用。更多優惠運動種類及期程可洽各特約運動場館，或至桃園運動卡臉書粉絲專頁查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/