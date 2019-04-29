〈中部〉台中福壽山農場露營區 「蘋果屋」吸睛

2019-04-29

〔記者歐素美／台中報導〕福壽山農場是全台最大蘋果產地，最近場方在露營區打造十八個「蘋果屋」，有衛浴、電視、床墊等設施，每間還手繪螢光畫，造型可愛，副場長楊正南說，「蘋果屋」設施齊全，民眾帶著睡袋就可以入住，五月十日起開放預約訂房。

福壽山農場佔地四百七十六公頃，種植一萬兩千多棵蘋果樹，是國內最大蘋果產區，蘋果是該場特色，繼每年開放認養果樹及採果，場內的露營區最近矗立十八顆「大蘋果」，令人眼睛一亮。

福壽山農場副場長楊正南表示，蘋果屋有衛浴、電視、床墊等設施，跟一般飯店住房無異，但基於露營的概念及衛生環保等考量，蘋果屋採活動式，可以移動，鼓勵入住民眾自備睡袋，如果不想帶睡袋，也可向場方租借棉被及枕頭。

蘋果屋內的手繪螢光畫，有鯨魚在海中悠游或原野裡的貓頭鷹等畫面，每間圖案都不同，讓民眾躺在蘋果屋內也能欣賞美麗的星光。

楊正南說，五月一日福壽山農場場慶，「蘋果屋」將試營運，五月十二日母親節則舉辦「森愛母親」植樹活動，場方準備了三百株櫻花樹苗，凡母親帶小孩入園，即可獲贈一株樹苗，種在「千櫻園」中。

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