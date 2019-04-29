〈中部〉四里聯合活動中心啟用半年沒水電 中市府：5月改善

2019-04-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕東區泉源、樂成、旱溪、新庄里多功能聯合活動中心去年十月落成啟用，但沒水沒電大門深鎖，民怨連連，立委黃國書、市議員鄭功進邀集相關單位現勘。市府表示，五月初完成接電工程即可開放。

市府指出，四里多功能聯合活動中心總樓地板面積約二四九坪，為三層樓的鋼筋混凝土建築物，市府投入二四五三萬元興建，規劃有藝文活動大廳、會議室、研習教室及陳列室等。

鄭功進指出，以前泉源里周邊沒有活動中心，地方辦活動，只能借用土地公廟的狹小空間。多功能聯合活動中心啟用，終於有適當、優質的休閒活動場所，想不到等了半年還沒水沒電。市長及區長上任已超過百日，水電問題再不早日解決，就是失職。

黃國書說，水電問題已請台電、台水專案協助，只要區公所完成相關申請，就會在最短時間內派工，希望能在母親節前開放借用。泉源里長羅文甫則說，活動中心超過半年沒接水電，居民都抱怨「看得見、用不到」。

東區區長陳佩玉說，活動中心去年落成時，水電接管工程尚未完工，公所今年二月後加速辦理，台電三月廿日受理區公所申請接電，自來水部分則已在四月十五日裝設水錶。

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