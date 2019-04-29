〈中部〉台中旱溪鷺村、日新橋段整治 拚10月底發包

2019-04-29

〔記者陳建志、張瑞楨／台中報導〕旱溪流經大里、南區河段推動「康橋計畫」，成效大受好評，地方希望整治往上游延伸，經立委何欣純爭取，三河局編列一．一億元，完成鷺村橋到日新橋河段徵收，預計十月底發包；另外，旱溪在東門橋到樂業橋間的河岸及橋梁景觀工程昨天動土，預計明年農曆年前完工。

三河局編1.1億元改善環境

何欣純表示，為加速旱溪大康橋計畫推動，三河局編列一．一億進行環境改善，目前已完成鷺村橋到日新橋的土地徵收，國光橋到鷺村橋也預計編列約五億元進行整治，已和地主協議價購中，預計十月底前完成鷺村橋上游發包，早日打造兼具生態保育及慢活親水的水岸環境。

拆舊堤防闢單車及人行道

三河局長白烈燑（音同童）表示，鷺村橋到日新橋間河段，將於五月公告，請民眾自行移除作物、雜物，六月張貼工程完工願景圖，徵詢民眾意見，最慢十月底前完成整治工程發包，將把廢棄的舊堤防拆除，闢設為自行車道和人行道，並規劃蜿蜒水路、親水階梯、緩草坡、拱型固床工，工期三百日曆天，預計明年完工。

此外，市府推動旱溪河岸及橋梁景觀工程，之前已進行旱溪西岸在金谿橋至南陽橋間約一．一公里工程，預計下月完工，昨天進行旱溪東路樂業橋至東門橋間約七百公尺的二期工程動土典禮。

市長盧秀燕表示，過去旱溪自行車道因寬度不足，造成人車爭道危險，此次將人行步道拓寬，並與原自行車道分開設置，同時進行景觀平台與河岸美化，讓逛夜市的遊客與居民可眺望河岸美景，預計明年農曆年前完工。

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