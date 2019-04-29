〈中部〉台中廿號公墓遷葬先文資評估 民怨無配套

2019-04-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府公告廿號公墓遷葬，南屯區市民陳情說，市府要求遷葬，卻又說他們的祖墳受文資法規範，禁止遷葬；市議員何文海痛批，市府未事先溝通，又無配套措施，說禁就禁，簡直是鴨霸政府。市府回應，超過五十年墳墓依法都應進行文資價值評估。

位於南屯區的台中市第廿號公墓，變更台中市都市計畫（精密機械科技創新園區部分）時被一分為二，其中，一九三四年建造的「廖煥文墓」被畫進園區預定地，地方爭取保留，經市府公告為市定古蹟，免於被拆除。地方耆老指出，附近還有一些古墓。

市府原要求清明節前遷葬

寶山里前里長廖振源接獲里民陳情說，市府要求廿號公墓的有主墳墓，清明節之前進行遷葬，家屬也願意配合並找好遷葬位置，但台中市生命禮儀管理處卻通知，他們的祖墳受到文資法規範，禁止遷葬。廖振源向何文海求援，兩人還到現場勘查。

何文海表示，市府未說明這些墳墓為何要受文資法規範，而且毫無配套措施，說禁就禁，家屬連自己祖先墳墓的安置都無法自行決定，根本是侵害人民權利。他痛批，市府禁止遷葬前，沒先和家屬溝通，專橫跋扈，簡直是鴨霸政府，難怪人民怨聲載道。

對此，市府文資處指出，彰化及台南大量遷葬墳墓，未依文資法辦理文資價值評估程序，引起文史團體、學界討論，因此文化部函請各縣市政府應依法辦理，因此，廿號公墓遷葬，依規定在處分前應先進行文化資產價值評估，如無文資價值就可遷葬，並非禁止遷葬。

民政局：逾50年墓受文資法規範

民政局說，文化部三月十九日召開研商會議決議，逾五十年墳墓可能有文化資產，應進行文資價值評估。民政局已針對公告遷葬的墓區進行相關文資評估事宜，民眾申請遷葬也會妥為告知，而後續文資評估結果完成後，將儘速通知民眾。

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