〈中部〉魏明谷直播吃早餐 宣告不漲水費

2019-04-29

〔記者張聰秋／彰化報導〕前彰化縣長魏明谷離開縣府後，常在臉書發表文章，向鄉親報告動態；昨與網友「早餐約會」直播吃早餐，才十多分鐘吸引逾萬人次觀看， 搖身成了「網紅」。他還允諾將降低漏水率，同時不會提高水價。

10餘分鐘吸引逾萬人次觀看

魏明谷於今年三月廿六日接任因蹺班偷情請辭下台的前台水董事長郭俊銘所留遺缺，接任新職滿月，他在臉書直播工作心得，表明不會調漲水價，更要讓水公司賺錢，創造高營收，提高員工的福利和薪水。

直播時間約十多分鐘，魏明谷除與網友分享他對清粥小菜的喜愛遠勝過燒餅油條，「以前當縣長要趕行程，常吃燒餅油條配豆漿，現在時間較充裕，可以選最愛來吃…」，還暢談與民生相關的水源、綠電開發等。

允降低漏水率、維持穩定供水

魏明谷說，他會設法降低水公司漏水率，減少台水損失，維持穩定供水和提高自來水品質，讓大家喝出健康、活得長壽，雨水是水公司的錢庫，只要雨量充足，水公司就會賺錢，水公司不會提高水價，只要老天多降雨，水公司就會有源源不絕的水源可賣，能賣水就有收入，員工的薪水從公司的營收支付，營收高就能提高員工的薪水。

有網友留言說，「谷哥縣長越來越帥、精神越來越好…」還有網友說，「怎麼有這麼帥氣的董事長？攝影師的聲音好甜美…」。更有網友表明，要到谷哥縣長家裡作客吃早餐，還有網友邀請谷哥縣長品嘗彰化市的阿婆蛋餅，所有的留言，魏明谷一個個回覆感謝。

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