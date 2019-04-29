〈中部〉無人機噴藥奏效 南彰葉稻熱病退燒

2019-04-29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年一期稻作罹患嚴重的稻熱病，本月初，總統蔡英文和農委會到中南部稻米產區視察，近來罹病的稻子都已搶救回來，為何有如此神效？彰化農民直指關鍵在於「無人機」。

病況原近十年罕見 稻農憂去了了

南彰化地區多個鄉鎮一期稻作出現葉稻熱病，病況近十年罕見，農民無不憂慮萬分，但與往年相較，今年這波疫情「來得快，去得快」，關鍵因素竟是「無人機噴藥」普及。無人機噴藥今年開始大流行，這波葉稻熱病更大展身手。埤頭鄉農民李福松說，他的稻田幾乎全數罹患稻熱病而「火燒尾」，深覺這一期「去了了」，只好死馬當活馬醫，花了一千二百元請人來噴二分半的稻田，噴完後不到一個月已治癒，真是「奇蹟」。

負責噴藥的速創公司專員陳芊霓說，這兩年無人機噴藥進入市場，價格與平面人工噴藥差不多，但效果更顯著，逐漸作出口碑。她說，無人機噴藥的顆粒較細，噴的時候，機具下方因螺旋帶來下壓力，把稻葉整個「吹翻」，下壓力又造成藥劑更易附著葉面，效果更明顯。一部無人機市價五十萬元，一次裝載十公升的藥量，可噴四分半的農地。

噴藥下壓氣旋 藥劑附著葉片增藥效

台中農改場副研究員廖君達表示，無人機噴藥也算是農業創新科技，省工省時，因噴藥會產生氣旋，有「下壓」效果，讓藥劑牢牢附著於葉片，進而提昇藥效。

但他也提醒農民，無人機的噴藥藥效通常較強，因此噴藥時勿立於下風處。其次，在蔬果或稻子收成前，不建議使用強效的空中噴藥，因為藥效強，容易被檢出殘留。

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