〈中部〉嘉市提升排洪 新增6條雨水道

2019-04-29

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義市增進街道的排水功能，目前雨水下水道建置率已突破七十六．二四％，長度八十九．一九公里，今年將持續建置六條雨水下水道，改善易淹水區域，包括民生南路至世賢路、鄰近嘉油鐵馬道新民路、文化路五六六巷、荖藤宅、民生北路至西榮街及光彩街，目前新民路、荖藤宅兩條雨水下水道工程上網發包，其餘完成設計階段。

嘉市府工務處辦理重慶一街十二公尺計畫道路拓寬工程，將一併建置雨水下水道改善鄰近街區水患，目前拓寬工程進入細部設計階段，預定工程七月上網招標，八月施工，明年二月完工。

市府工務處水利工程科長黃國泰說，重慶一街建置雨水下水道案，變更計畫書送水利署審查，審查期至少一年，通過後再向營建署申請補助。

去年「八二三水災」造成嘉義市紅瓦里重慶二、六街一帶淹水，影響約二百戶，鄰近嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮周邊也淹水，受災戶將淹水原因指向嘉市政府為防止轄內重慶二街一帶淹水，以抽水機組抽起雨污水，並不當排水致災。

水上鄉長劉敬祥表示，已與嘉市政府達成共識，將紅瓦里一帶的水分流至民生社區附近的「再來大排」，市府同意此作法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/