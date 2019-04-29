〈中部〉配天宮四季蘭媽 紙藝「平天冠」精巧

2019-04-29

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子配天宮原有的靈樹四季蘭，去年因病枯死，廟方運用樹幹等部分製作軟身「四季蘭媽」媽祖神像，日前完成開光儀式，安座在正殿讓信眾參拜，媽祖頭戴的「平天冠」，是由紙藝師葉永析耗費兩個月用紙製作的紙帽，帽圍僅七寸，呈現雲朵、飛龍，細緻精巧，讓人讚歎不已。

明年遶境 真人藝閣將增加

前天是媽祖誕辰，朴子配天宮媽祖舉辦盛大的遶境活動，直到昨天早上七點多媽祖才入廟；今年遶境隊伍中有六閣真人藝閣參與遊行，前晚有萬人擠爆遊行路段搶看演出，爭搶孩童灑的糖果、禮物；真人藝閣籌辦人天公壇文書組長李文傑說，剛結束今年的活動，已有許多人向他表達贊助意願，明年至少有七閣演出，目標是超過十閣，讓遶境活動更盛大熱鬧。

葉永析從小就在配天宮廟口長大，本身學習建築，六年前踏入紙糊、紙雕工藝行列，製作各式神像及相關配件，他運用所學的剖面圖等方法，做出的神像型態生動，連零件都可拆裝，作品有配天宮將軍會的順風耳、千里眼頭偶與二郎神、鍾馗等，有企業家下訂請他特製媽祖神像。

葉永析說，傳統紙藝用紙層層糊上，塑出神韻、動作和型態，且需用夏季高溫自然乾燥，冬天氣溫低，製作時間要更久，一尊神像得要數月做成，一年作品五到六件。

他表示，四季蘭媽祖神像的平天冠，是承襲配天宮「老二媽」的平天冠樣式，用紙塑形，再用雷射雕刻輔助刻出細微部分，並上粉線，紙帽較輕也有彈性，比起金屬製成的帽子更不傷木製神像。

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