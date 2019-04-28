〈南部〉鹽水歡雅國小慶百歲 5分校「回娘家」

2019-04-28

〔記者楊金城／鹽水報導〕鹽水區歡雅國小一百歲了，昨舉辦「歡慶一○○、雅創未來」校慶活動，邀請歡雅昔日五個分校回「娘家」大團圓，社區民眾、家長一同見證歡雅國小跨越一世紀的風華，校友看著老照片搜尋兒時回憶，甜蜜又開心。

96歲校友 看老照片尋童年身影

歡雅國小於日治時期、一九一九年三月廿七日創校，當時為鹽水港公學校番子厝分校，一九四一年改制番子厝國民學校，又歷經三次改名，一九六八年改為歡雅國民小學，曾設立鹽水坔頭港、大豐、竹埔、仁光及文昌等五所分校，現今除大豐國小廢校外，其餘四所分校均獨立設校。

市長黃偉哲、議長郭信良昨出席歡雅百年校慶，校友王家和捐助整修曾獲國家卓越建設獎的「光影舞台」司令台，獲獎表揚，校友林文昭、洪大淑等名書畫家也回母校與師生舉行藝文聯展。

校長何滄文表示，為慶祝歡雅百年校慶，校園布置許多百年意象，吸引親師生和校友拍照留念，留下百年難得的回憶。

歡雅老照片回顧展更是帶領各年代校友穿梭時空的長廊，重溫兒時回憶，大家盯著老照片、找尋自己孩童時的身影，笑著邊聊小時候上課、打鬧的往事，甜蜜在心頭。

昨回到歡雅的最高齡校友是九十六歲魏火吉，以及經商有成、擔任新北市市政顧問的九十三歲邱戊己，雲林縣前教育局長邱洋浩是終戰後第十七屆畢業校友，台南市警察局副局長李政曉和妻子蔡柑菊是終戰後第廿七屆校友，安定珉安診所院長邱秋潭也是第廿七屆校友，見到同學話當年，開心不已。

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