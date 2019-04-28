〈南部〉台商回流南市設廠 6案投資143.7億

2019-04-28

〔記者楊金城／新營報導〕南市經濟發展局為落實市長黃偉哲提出的「打造台南產經重鎮」，設置單一窗口整合服務有意願回來台南投資的中國台商，今年截至目前為止，通過中央審核回流南市的中國台商投資案有六案，總投資金額將達一四三．七億元；另審查中和洽談投資計有七案，顯示中國台商回流南市投資設廠持續加溫。

2案已建廠 4案籌備中

市府經發局代理局長蕭富仁表示，六件投審會通過的投資案，其中兩案已建廠中、四案籌備建廠，產業類型包括紡織業、汽車零組件、通訊電子，未來可創造三千九百五十六個就業機會；另七案中有三案送審、四案洽談找地。

另有7案 正送審或洽談

中國台商回流南市，投資設廠熱區在哪？蕭富仁說，南科、台南科工區、樹谷園區、新吉工業區都是台商屬意的工業區，未來市府配合中央「歡迎台商回台投資行動方案」，打造台南為投資首選城市，與廠商攜手打造產業聚落，歡迎企業投資台南。

蕭富仁說，柳營科技園區、永康科技園區、今年下半年開發的七股科技工業區、正辦理市地重劃的麻豆工業區，也都是南市推薦設廠地點，市府持續提供企業主優質的投資環境，歡迎國內外廠商到台南設廠。

單一窗口 提供整合服務

經發局投資商務科指出，市府除與中央相關部會、投資台灣事務所合作，也聯繫台商組織與南市工業區廠商協進會發掘投資意願；而廠商投資「單一窗口整合服務」，協助想投資台南的企業解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才的「五缺問題」，並協助加速包括都市設計、建（使）照、消防、工廠登記及環保許可等行政流程。

蕭富仁說，針對廠商遭遇之各項投資障礙，隨時召開跨局處會議，在第一時間解決問題，重大投資案件則由市長親自召開投資會報或協調中央協助解決，讓廠商放心投資與量產。

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