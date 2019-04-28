〈南部〉台電將編經費 幫興達電廠周邊居民健檢

2019-04-28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕興達發電廠位於高雄市永安區與茄萣區交界處，廠區以燃煤發電為主，發電廠總裝置容量為四三二五．九五百萬瓦，次於台中及大潭發電廠，居台灣第三位，二氧化碳排放量則位居第二，立委邱志偉替周邊居民向台電爭取到一千萬元以上經費，將協助居民進行健檢。

邱志偉指出，近年來空氣污染多受社會大眾關心，據統計，慢性下呼吸道疾病一直是全台十大死因的第七名；由於過去興達電廠並未替廠區周邊居民進行健檢規劃，不利居民追蹤健康情形。

邱志偉要求，台電針對興達電廠進行健康風險評估研究，應盡速與當地醫院及區里長溝通合作，研擬健檢服務計畫，並針對未來興達電廠燃氣機組興建案，提出健康風險評估研究報告規劃，為周邊永安、茄萣兩區居民健康把關。

經過爭取，台電允諾明年編列一千萬以上預算，執行興達電廠燃氣機組興建健康風險評估，評估報告前置期約需一年半，計畫執行期約一年半，總計三年，預計二○二三年燃氣機組運轉前產出報告，希望藉此能讓居民儘早掌握身體健康狀況，儘早治療以減少憾事發生，同時也可以將醫療資源移至更需要的地方。

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