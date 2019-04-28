〈南部〉典寶溪D區滯洪池 首期7月中完工

2019-04-28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前高雄市長陳菊推動的典寶溪滯洪池工程，現已完成Ａ、Ｂ區兩座，Ｄ區滯洪池去年三月底開工，目前第一期施工實際進度已達六十五％，比預定進度超前十三％，預訂七月中旬完工，可於今年汛期啟用滯洪，讓周邊居民揮別水患。

立委邱志偉安排經濟部水利署及高市府水利局前往會勘時，市府表示，二○一○年凡那比颱風在高雄市大岡山地區創下單日八百多毫米雨量後，高市府推動以分區設置滯洪池方式收集洪水，改善岡山、橋頭、梓官、彌陀等地區水患問題。

邱志偉指出，去年八二三豪雨，典寶溪流域雨量雖高達八百五十毫米，但水患範圍明顯比先前減少許多，水位的消退也遠比往年快速許多，可見滯洪池發揮效用，可以讓居民徹底揮別水患。

典寶溪發源於燕巢烏山頂，排水集水區北起阿公店溪流域、南至後勁溪排水集水區，由援中港附近注入台灣海峽，全長大約卅二公里，集水區面積約一○六萬平方公里，現已完成Ａ、Ｂ兩座，蓄水量分別為四十三萬噸及一○五萬噸。位於高雄市橋頭區的典寶溪Ｄ區滯洪池，緊鄰典寶溪主幹線旁，佔地四十二公頃，預計可提供滯洪量約一○五萬噸，完成後可與Ａ、Ｂ區滯洪池聯合滯洪。

滯洪面積10公頃 蓄洪水量25萬噸

水利局表示，Ｄ區滯洪池分四期開發，目前正在施作第一期，滯洪面積十公頃，蓄洪水量廿五萬噸，預訂七月中旬便可完工，可於今年汛期啟用滯洪；工程經費八千七百萬元由中央全額支應，工程完成後，可使典寶溪排水最高水位跡線至少降低四十七公分，直接改善橋頭區芋寮里和梓官區中崙里的淹水問題。

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