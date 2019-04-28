〈南部〉法籍選手克服腳傷 226公里鐵人賽奪冠

2019-04-28

〔記者黃明堂／台東報導〕二○一九Challenge Taiwan鐵人三項賽昨天在台東舉辦兩天比賽，首日二二六公里項目由法國籍選手Romain Guilherme以八小時卅分十五秒奪得冠軍，他成功克服了數月前的腳傷，女友在終點線含淚迎接，獻上擁抱及熱吻。

Challenge Taiwan此次有來自卅個國家，吸引超過四千八百位運動員參賽，清晨在活水湖游泳開賽，終點站設在台東鐵道村，在軌道鋪上紅地毯，讓完賽的鐵人們走鐵軌感受光榮時刻。

昨天下午兩點半左右，一一三公里的選手們還在魚貫通過終點線，二二六公里的職業選手就已緊追在後，法國籍選手Romain Guilherme衝刺率先抵達，在終點門前慢下腳步，高振雙臂接受歡呼，隨後接受金牌，她的女友感動得落淚。

Romain Guilherme說幾個月前腳傷，但在女友的鼓勵下仍然參加比賽，並且拿到冠軍當作送給女友生日禮物，前一天也跟女友打賭，若贏得金牌，她要參加今天的五一．五公里標鐵。

2019Challenge Taiwan鐵人三項賽首日226公里項目由法國籍選手Romain Guilherme奪得冠軍，抵達終點線前振臂歡呼。（記者黃明堂攝）

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