〈南部〉蘭嶼醫療全天候 高醫大附院五月十三日起支援

2019-04-28

〔記者陳賢義／台東報導〕彌補偏鄉及離島醫療人力與資源不足，台東縣政府與高雄醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱高醫大附院）簽訂合作備忘錄，高醫大附院院長侯明鋒允諾支援蘭嶼醫療，協助次專科診及護醫人員的在職訓練，並自五月十三日開始派醫生支援看診。

配合島上醫師排休 初步以內科為主

蘭嶼鄉衛生所醫師雖編制有三名，但目前只有兩名醫師服務。為能提供廿四小時連續醫療服務不中斷，縣長饒慶鈴商請高醫大附院協助支援，高醫大附院除允諾支援外，另為提供更適切醫療服務，院長侯明鋒還於廿六日親自帶領醫療團隊前進蘭嶼衛生所，與蘭嶼鄉親進行醫療業務交流座談會。

座談會中除醫療團隊外，包括縣議員黃碧妹、蘭嶼鄉代表會代表與衛生所人員、台東縣衛生局長黃明恩也到場關心，鄉親及在地民代發言踴躍，期盼高醫大附院能提供次專科診及醫護人員在職教育、特殊檢驗項目等，侯明鋒及縣衛生局當場允諾協助。另外因海島因素，儀器使用年限低及維護費高，也希望衛生局優先補助離島相關設備及儀器維護費，黃明恩應允盡力協助。

台東縣政府與高醫大附院簽訂合作備忘錄後，高醫大附院將於五月十三日起派醫師支援蘭嶼衛生所，派遣科別由衛生所提出，初步以內科為主，而時間配合島上兩名醫師的每月排休作變更，以保持廿四小時連續醫療不中斷，饒慶鈴要求縣府團隊要全力配合，連聲感謝高醫大附院對偏鄉及離島醫療的鼎力相助。

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