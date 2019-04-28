〈南部〉恆春半島海域魚體抽檢 逾9成有塑膠海廢

2019-04-28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁國家公園「珊瑚週」系列活動，找來海生館副館長陳德豪發表研究成果，驚人發現恆春半島海域，幾乎「百分之百」的魚類消化道都有塑膠海廢，除呼籲民眾非必要少吃魚類內臟，也呼籲「減塑、無塑」更是刻不容緩。

根據陳德豪研究團隊分析，在台灣相對乾淨的恆春半島海域，一百一十七隻珊瑚礁及洄游性魚類樣本中，從魚類消化道發現塑膠海廢的比率高達九十五％左右，每隻魚體內都有至少五個微型塑膠（直徑或長度小於五毫米的塑膠碎片）垃圾，最大的鬼頭刀魚，體內甚至高達三十二個塑膠海廢。

學者研究發現 籲少吃魚內臟

「這比率代表幾乎全部魚類都有！」陳德豪指出，最可怕的是，除了普遍看到的魚類，其中有生活在一百八十至六百四十米的深海魚，體內竟也發現五個塑膠海廢；至於海龜部分，從前年十二月至去年十一月間，海生館收容的二十一隻綠蠵龜、欖蠵龜及玳瑁，體內塑膠海廢比率更是高達百分之百，目前團隊也進一步研究全台牡蠣體內含塑膠海廢的比率。

陳德豪研究團隊也發現，微型塑膠海廢雖在消化道內發現，但對食物鏈上層生物（如大魚）沒有數量累積現象，只能證明如不吃下魚類內臟消化道，海廢不會累積到人類身上，但是否對血液肌肉等其他領域影響，有待進一步研究。

陳德豪強調，大型海廢直接纏繞或被生物食用造成傷害，微型塑膠海廢則殘存在魚類消化道中，到處充斥的海廢已經是全球性議題，減塑、無塑才是拯救海洋及生物刻不容緩的工作。

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