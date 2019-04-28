〈台北都會〉2年僅增9攤 北市夜市攤商電子支付難推

2019-04-28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲力推電子支付，二○一七年底還曾宣示，要在最短時間內，讓銅板跟紙鈔在台北市消失。不過，北市議員王鴻薇調閱資料發現，市府推動電子支付三年，八處夜市中有四處夜市攤商成長率掛零，加入推動的夜市攤商僅增加九攤，成效不彰，批評政策淪為口號。

議員批成效不彰 政策淪為口號

對此，北市市場處長陳庭輝表示，夜市攤商擔心使用電子支付留有交易紀錄，恐被課稅，因此難以推動。但已規劃未來改建的五大市場，全面引進電子支付，攤商可自行選擇行動支付業者，若不裝設，北市府將強制引進悠遊卡刷卡機。

市場處︰攤商憂留交易紀錄被課稅

王鴻薇昨公布市場處提供各大夜市推動電子支付的情況，遼寧街、廣州街、梧州街夜市，兩年來僅各一攤商使用電子支付，成長數掛零；寧夏夜市有七十二攤提供電子支付服務，為各大夜市之中最多，但兩年來沒有成長，維持在七十二攤。

王進一步指出，臨江街、饒河街夜市近兩年分別成長六攤及三攤，總計六處夜市使用電子支付共有一二四攤，細算兩年來僅增加九攤。

促市府應針對問題對症下藥

王鴻薇認為，電子支付要普及，須考量消費者與攤商的使用意願，市府除了要有優惠方式刺激消費者使用，夜市攤販也顧慮加入電子支付行列，恐將被課稅，因此興趣缺缺。王說，市府應針對問題對症下藥，而不是讓政策淪為口號。

面對質疑，陳庭輝指出，傳統市場已有五百多攤商使用電子支付，夜市確實少，且有幾處夜市的使用攤數仍維持現狀。推測其原因，包括以往夜市攤商無須繳稅，未來電子支付留下交易紀錄，攤商憂心要繳稅；且攤商採購食材常需現金交易，但消費端採電子支付，就會發生現金流的時間差。

陳庭輝說，使用電子支付的消費者市場不大，寧夏夜市最多攤商提供電子支付，是因為有大批中國客，但其他夜市就沒有，因此現階段攤商覺得沒有必要非用不可，推動成效也就不佳。

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