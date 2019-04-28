〈台北都會〉北流民眾測試評價不錯 動線標示待改善

2019-04-28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心昨舉辦「北流來襲音樂會」測試場，邀請滅火器、茄子蛋、黎可辰、白鐵仔等歌手輪番演出，現場一千四百位民眾搶先體驗。民眾整體給予不錯的評價，但動線、標示與周邊生活機能需改善，也建議市府未來可規劃捷運接駁車，讓民眾更方便。

建議市府未來規劃捷運接駁車

北流主場館可容納六千人，但僅開放一千四百位民眾擔任測試員試聽，外界認為人數太少。市府文化局表示，測試區域一樓觀眾席滿載可容納兩千五百人，由於還是驗收測試的階段，才會只開放六至七成的量。

台北市長柯文哲昨也在場聆聽一小時，他受訪時表示，先從一千四百人開始測試，未來將慢慢加壓至測試六千人。對此，文化局表示，接下來不會再有這種公開測試，但不排除以舉辦頒獎典禮的形式測試進行。

燈光太刺眼 民眾反映不舒服

昨測試區域以一樓觀眾席為主，測試內容包含場館硬體、音響、耐震搖晃度等。不少民眾反映，音響、硬體設備等都不錯，但是現場燈光太刺眼，整場下來，眼睛很不舒服。

民眾李小姐表示，過去有不少聽演唱會的經驗，認為北流音樂會的表現在水準之上，聲音、設備都很好，未來喜愛的樂團若辦演唱會，一定會再來聽。

民眾許小姐表示，整場聽下來都不錯，但認為交通不方便，附近也買不到吃的，若未來規劃接駁車會更好。民眾陳先生說，由於周圍還有圍籬圍住，光是找入口就花了點時間，認為若有清楚標示會更好。

活動總導演李明智表示，本次測試可能有些聲音問題，但因測試場僅開放一千四百人，若是滿載的狀態，聲音效果又會不一樣；不過以目前狀況來看，聲音成效算不錯。李明智說，北流舞台深度太寬，可能會造成聲音串流和振動問題，但未來市府打算裝升降台，就可改善此問題。李指出，由於科技變化快，演出的自動化將越來越成熟，無論南、北音樂中心都需注意，在三、五年後，是否還能滿足自動化演出。

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