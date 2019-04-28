〈台北都會〉北流首辦測試音樂會 專家促培育人才

2019-04-28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心歷經十五年，終於在昨天舉辦「北流來襲音樂會」測試場，邀請一千四百位民眾擔任試聽員搶先體驗，但外界認為測試開放人數太少，擔心若未來現場民眾高達六千人，會有狀況；同時，不少專家指出，北流做為流行音樂基地，光有空間是不足的，還缺乏培育音樂人才的計畫，無論未來是否賠錢，政府都應想辦法做好規劃，才能讓基地更有意義。

外界認為 測試開放人數太少

北流中心屬中大型表演場館，專為流行音樂演出需求所設計，但該計畫已歷時十五年，計畫期程數度展延，經費由四十五．五億元遽增逾六十億元，增幅高達卅三．六％，預算執行失控，迄今未正式營運，導致流行音樂產業喪失升級契機。監察院曾對北流案提出糾正，認為行政院、文化部及台北市政府在執行北流計畫上均有違失。

預算執行失控 監察院曾提糾正

國內辦理音樂祭具相當經驗的博飛實業股份有限公司總經理鄧人傑表示，政府花了相當多資源興建北流，設備音響都不錯，但過去台灣不注重培養音樂人才，近年大學開始有專門科系，顯見台灣越來越重視音樂人才培育，Live House培養出不少優秀樂團，北流做為音樂基地，最重要的部分就是培養音樂人才，盼政府著重這部分。

政府應做好培育音樂產業人才規劃

台灣音樂文化國際交流協會前理事長趙家駒表示，台北市中大型以上的表演場地不多，未來北流場館在經營上一定能賺錢，但培育人才無法賺錢，甚至有賠錢的可能；就算如此，政府還是要做好培育音樂產業人才的規劃，對整體台灣流行音樂產業的發展，才能可長可遠。

「北流來襲音樂會」總導演李明智表示，人才培育很重要，這次測試場規劃團隊就是跨國的團隊，目的是希望相互學習、經驗傳承，流行音樂不分國界，從幕前到幕後的人才，都應培養。

南基地規劃三處Live House 可賣酒

除了昨天首次開放的北基地表演廳外，南基地的產業區中還規劃三處Live House場地，為因應Live House需販售酒精飲料與夜間經營的特性，原規定需另隔出一五○平方公尺以下的實體隔間才能賣酒，去年經台北市都委會審議通過後，已無該規定，Live House的室內空間均可販售酒精性飲料。至於未來Live House的營業時間是否有限制？文化局表示沒有限制，但需看未來經營單位而定。

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