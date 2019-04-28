〈台北都會〉基隆文旦柚、山藥認養 5.1起開放

2019-04-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵山區的柚花已經飄香，山藥也已栽種，市府推出文旦柚及山藥認養活動，五月一日起開放民眾認養老柚樹，每株保證收成六十顆，山藥也有每單位六台斤的保證收成，電洽2425-8410分機158。

基隆市政府產業發展處表示，開放認養的文旦柚分為Ａ級樹齡二十五年以上（價位分為二千五百元、二千元）、Ｂ級樹齡十五年以上（價位為一千五百元），每株平均產量都在一百顆到二百顆之間，每株皆由市府補助三百元的認養費。

「基隆山藥」是在地原生種，由於基隆多雨、氣溫偏低，山藥生長期更長，口感更綿密，山藥能健脾胃、補肺腎，是很好的保健食材，以PVC管種植於土內，每四個PVC管為一個認養單位，認養費一千二百元，保證收成六台斤，若以市價每台斤三百元計算，保證採收的山藥至少達一千八百元。

產發處指出，五月四日將在瑪陵坑舉辦賞桐健行，在瑪西里民會堂對面設置農特產品的攤位，當天也受理文旦柚及山藥認養報名，現場認養再贈送環保提袋彩繪DIY，限量二百組，詳情到「瑪陵休閒農業官網」查詢。

另外，金山區受限氣候因素，以往冬天繁殖的甘藷種苗數量有限，需由南部供應補給，容易發生不易配合、數量不足等問題，金山區農會近年協助技術輔導自行生產越冬甘藷種苗，今年培育的數量初估有六十萬株，比去年增加約十萬株，為在地種苗資源增添生力軍。

金山區長陳國欽表示，金山有肥沃的大屯火山土壤並引用陽明山水源灌溉，栽種出的甘藷表皮光滑、質地細膩、口感鬆軟，農會已建立甘藷種苗繁殖制度，進行產期調節及品質管控，讓金山甘藷在冬季有更穩定的品質與產量。

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