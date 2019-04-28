〈台北都會〉《新北》「媽祖生」做公益 義天宮捐款贈病床

2019-04-28

〔記者何玉華、周湘芸／新北報導〕昨天是農曆三月廿三日媽祖聖誕，各地媽祖廟都有祝壽及遶境祈福活動，新北市長侯友宜到板橋慈惠宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，並致贈「聖德參天」匾額，也為遶境活動點響起馬炮。

侯友宜參拜慈惠宮 贈匾「聖德參天」

市府民政局長柯慶忠指出，慈惠宮的「板橋媽」在每年聖誕上午都有車巡遶境，下午步巡附近的留侯、流芳、赤松、黃石、挹秀、湳興、新興及光榮八個里為居民祈福，晚上開放民眾鑽轎腳，限量發放發財金一千份，讓民眾同沾媽祖聖誕的法喜。

祝壽遶境鑽轎腳 各地熱鬧滾滾

他表示，新北市主祀、副祀媽祖的廟宇多達三四六間，僅次於土地公及觀音菩薩，昨各媽祖廟都擠滿祝壽的人潮，許多媽祖廟也舉辦公益活動，例如三重義天宮提供近兩千斤的油飯、湯圓、湯麵、米粉湯等福食讓信眾吃平安，並捐贈市立醫院三重分院市價一二○萬元的護理床四十五床，捐給社會局「類家庭安心照顧計畫」二十萬元，幫助有特殊障礙或需要特殊照護的孩童，義天宮從二○一七年起，每年補助光榮國中媽祖盃籃球錦標賽經費，昨天再捐贈近三十六萬元。

另外，金包里慈護宮也發放二四○○顆壽桃，捐贈六千斤平安米給北海岸地區弱勢民眾。

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