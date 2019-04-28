〈台北都會〉YouBike傷害險 投保率僅13％

2019-04-28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市公共自行車YouBike在廿六日啟用板橋區「板橋真武廟」站後，全市累計已達五三一站，根據交通局統計，每天使用已突破九萬人次，但從去年十月一日實施的YouBike傷害險，在台北、新北、桃園市共一一二萬名會員中，投保率僅十三％，非常低。

交通局綜合規劃科長陳建成指出，民眾可在YouBike官網登入會員，在跳出的「是否加入公共自行車意外險」視窗中，選擇「要」，接著從任一卡號中選擇「加入保險」，再勾選投保卡片（可複選）並填寫個人資料確認後即完成投保程序，保費由市府支應，手續簡單又多一層安全保障。

不過，許多民眾對於投保資訊不清楚，或認為只是短距離騎乘代步，中途發生意外機會低，還有人已忘記當初註冊卡片的帳號密碼，造成投保率偏低。

陳建成表示，使用本人註冊的會員卡片租借YouBike時，即享有傷害險保障，一旦在騎乘時不幸發生意外造成死亡或殘廢失能，保險理賠最高一百萬元，住院醫療日額最高一千元，建議民眾花一點時間、多一些保障。

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