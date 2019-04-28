〈台北都會〉費率喬不攏 淡水E-YouBike喊卡

2019-04-28

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市長朱立倫在卸任前，曾與微笑單車董事長劉金標共同宣布，將於今年四月在淡水區試辦電動輔助YouBike（E-YouBike），但雙方後來在費率上出現歧異，試辦計畫喊卡，市府改弦易轍納入「青春山海線」計畫，另覓替代的綠能運具；對此，市議員陳偉杰表示，淡水陡坡多，民眾很需要電動自行車，要求市府趕快兌現。

電動輔助騎乘 原訂4月上路

朱立倫在去年十二月二十四日卸任，市府於去年十二月十九日召開記者會，宣布將在淡水區試辦有電動輔助的公共自行車（E-YouBike），符合淡水道路坡度起伏較大的需求，讓民眾及觀光客騎乘時更輕鬆，當時承諾在今年四月起提供三百輛E-YouBike，搭配既有的捷運路網、公車路線還有淡海輕軌，形成綠色低碳運輸網，但如今四月已到尾聲，仍未見動靜。

交通局長鍾鳴時解釋說，微笑單車業者依據原來合約的回饋條件，在去年提出增設E-YouBike計畫，但今年在提出的詳細計畫中，對方以研發跟設置成本支出兩千多萬元為由，希望調高費率，再加上業者在晚上才會抽換電池，無法確保民眾在隔天租借的車輛電力是百分之百，雙方磋商多次尚無共識，計畫才喊卡。

業者調高費率 比YouBike貴太多

交通局綜合規劃科長陳建成指出，YouBike採累進費率，前四小時中，每半小時收費十元，但前卅分鐘免費，等於前四個小時總共收費七十元，但業者規劃E-YouBike的前三十分鐘收費廿元、優惠十元，接下來每半小時收費卅元，第五個小時起，每半小時更提高到五十元，前四個小時總計收費高達二二○元，高出現行的YouBike費率太多，不符合合約的回饋精神。

「青春山海線」 另覓替代綠能運具

鍾鳴時表示，E-YouBike雖然喊停，但市府「青春山海線」的計畫中有綠能運具的開發，即將進行全線站位的布局安排，屆時會引進綠能的電動車或輔助性車輛，在安全、公平的合約下提供民眾更方便的服務。

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