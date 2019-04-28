〈北部〉上百店家參與 花蓮「護童者聯盟」成軍

2019-04-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕四二八「兒童保護日」！電影《復仇者聯盟四：終局之戰》火熱上映，超級英雄「挺身」守護地球、大戰復仇者大軍過程賺人熱淚，花蓮昨也成立一支「護童者聯盟」，由花蓮市長魏嘉賢領軍，與上百間加入花蓮家扶中心「兒保好鄰居」的店家，一起站出來為兒保發聲，用愛守護孩童。

花蓮去年在一千一百五十一件施虐通報案例中，有三百八十五件與兒虐有關，經花蓮家扶中心服務兒童保護案分析，原因以家庭關係與親職功能失能為最大宗，其次為兒少行為偏差不易教養、照顧者患有藥酒癮及嚴重疏忽照顧等，導致不當對待兒少事件頻傳。

花蓮市公所昨傍晚在球崙公園舉辦「春天好食節」野餐市集，並播放星空電影院，現場雖下雨，但仍吸引上百組親子在遮雨棚下共度野餐日，市長魏嘉賢還與民眾、花蓮家扶寄養爸爸等人化身英雄戰士，組成一支「護童者聯盟」，大跳兒保操，一同為兒保發聲。

魏嘉賢說，感謝民眾不受天候影響，以熱情支持市公所辦理的野餐市集活動，因跟孩童約定好，無論天氣狀況，野餐派對都會照常舉行，並搭配兒保日與家扶合作，宣導保護兒童重要性，希望每一個人都能伸出援手，杜絕虐待兒童事件發生。

花蓮家扶中心主任施政延說，兒少保護不單只是照顧者、社工、學校老師或是醫事人員的職責，只要願意主動關心，每個人都能發揮力量，目前花蓮已有上百間店家成為「兒保好鄰居」，未來也希望社會大眾一起加入「護童者聯盟」，守護、陪伴孩童健康長大。

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