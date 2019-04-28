〈北部〉《宜縣》古亭國小「柑仔店」迎新 大小朋友嗨玩

2019-04-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉古亭國小昨新生入學報到，學校發揮創意，將校內本土教育中心變身為「柑仔店」，放置夾娃娃機、套圈圈及彈珠台等童玩，開放新生與家長體驗；值得一提的是，「柑仔店」規定「入內請說台語」；校長黃賜福說，盼藉此推動台語教學，並寓教於樂。

宜蘭縣今年約有三千兩百名小一新生，縣府開放全縣小學，於昨日、今日、五月四日及五日，選擇一天辦理小一新生入學報到。

尪仔標、竹筷槍 體驗古早童玩

古亭國小今年有六十名新生，昨天報到日，學校將本土教育中心改設為「柑仔店」，設置童玩尪仔標、套圈圈、竹筷槍、桌遊等古早味童玩，還有抽抽樂、戳戳樂等抽獎，也有現代味的娃娃機，孩子玩得很開心，大人也很「嗨」。

推動本土教學 入內請說台語

「柑仔店」還有一條特殊規定，要求親子「入內請說台語」；如果說國語，就會被現場志工提醒修正。林姓媽媽說，帶孩子到學校報到，原以為辦完手續就走，沒有到這麼有趣又好玩，校方真的很用心。

創意新生報到 家長也說有趣

陳姓媽媽說，這樣的報到很有趣，尤其只能說台語的規定，一般跟孩子講話，都會不自覺講國語，下一代越來越少人會說台語，推廣台語很有意義。

校長黃賜福指出，古亭國小是宜縣本土教育學校，力推台語教學，這次「柑仔店」的構思，利用沉浸式的語言教學模式，讓孩子學習說台語，達到寓教於樂的目的，「柑仔店」在新生報到後會繼續保存，只要孩子學業成績進步，生活教育表現好，就能獲得代幣到「柑仔店」玩，其他學校如果有興趣，也可以預約體驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/