〈北部〉竹竹苗奪27金 閃耀全中運

2019-04-28

〔記者王駿杰、蔡孟尚、彭健禮／竹苗報導〕全國中等學校運動會已閉幕，新竹縣、市與苗栗縣，共奪得二十七面金牌，成績亮眼。

竹市8金、12銀、17銅

新竹市總獎牌數八金、十二銀、十七銅，其中摘下金牌的項目包括桌球國男組雙打、射箭國女組個人、田徑高男一萬公尺競走、田徑國女競走、軟網高女組個人與拳擊高男六十公斤級、國男七十五公斤級、高女八十公斤級。

奪得國女組田徑五千公尺競走金牌的黃芷誼說，去年只奪下銀牌，一直很遺憾，這次拿下金牌還打破大會紀錄，實在很開心。高女組軟式網球單打賽金牌陳楹弈說，高中生涯最後一次全中運，不管怎樣都要拚到底！

竹縣10金、11銀、15銅

新竹縣共拿下十金、十一銀、十五銅，拿到金牌的項目為國男組跆拳道對打六十三公斤級、國男組滑輪溜冰（競速）一萬五千公尺淘汰賽、國女組田徑一百公尺、高男組田徑一萬公尺、高男組田徑一千五百公尺、高女組跆拳道對打五十三公斤級、高女組田徑一萬公尺競走、高男組田徑三千公尺障礙、高男組田徑五千公尺、國女組田徑跳高。

苗縣9金、7銀、17銅

苗栗縣共獲九金、七銀、十七銅，摘金項目有國女組桌球雙打、國女組角力自由式第五級、國男組柔道第一級、國男組滑輪溜冰（競速）一千公尺爭先賽、高女組柔道第一級、高女組柔道第二級、高女組木球球道賽團體賽、國男組木球球道賽個人賽、國男組木球球道賽團體賽。

在國男組滑輪溜冰（競速）一千公尺爭先賽摘金的建國國中溫晨宇，並以一分卅秒三的佳績刷新大會紀錄。

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