〈北部〉鄭文燦代言 庇護工場母親節有禮

2019-04-28

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕母親節將至，市府為協助庇護工場推銷母親節禮品，昨天在蘆竹台茂購物中心辦理聯合促銷記者會，市長鄭文燦親自上場擔任代言人，推銷庇護工場生產的手工餅乾禮盒、母親節蛋糕、新鮮無毒蔬菜、精緻洗衣服務及洗車優惠專案活動。

市府勞動局長陳靜航表示，庇護工場推出的蛋糕、手工餅乾禮盒等產品，品質都有安全認證，消費者可以安心食用，歡迎至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」網站訂購，另有面額一百元的庇護商店優惠好康商品券，買十張加送兩張，樂桃桃汽車美容坊則推出消費三次免費洗車一次、消費十次免費打蠟一次的優惠，另於十月底前單筆消費滿三九九，即可獲得抽獎券，獎品有沖繩台北雙人來回機票、液晶電視、掃地機器人等。

鄭文燦致詞時也提到，勞動局為協助身障者就業，逐年編列預算輔導設立庇護工場，並協助營運及產品推廣，今年編列預算超過一千七百萬元，迄今設立七家庇護工場、提供七十二名身障者工作，今年將在南門公園、勞教大樓等公有基地設立庇護工場，預定再增加二至三家，可提供更多身障者適性就業。

記者會同時表揚群環科技、聯強國際、華創車電技術中心等公司，去年採購庇護商品金額超過兩千萬元。

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