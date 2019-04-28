〈北部〉龍岡米干節「目腦縱歌」 鄭文燦盛裝起舞

2019-04-28

〔記者許倬勛／平鎮報導〕「龍岡米干節」進入活動尾聲，第三週壓軸的「目腦縱歌」狂歡節，是雲南少數民族特有的嘉年華，昨晚千人盛裝在龍岡大操場上，踏著音樂鼓點、變換著舞姿和隊形款款而舞，象徵敬拜太陽神，場面隆重又熱鬧。

今年首次登場的「目腦縱歌」狂歡節，是雲南景頗族最為隆重的節目，目腦、縱歌都是景頗語支的「聚會歌舞」之意，入夜活動開始後，頭戴孔雀翎兜鍪、身著長衫、手舉長刀的神師「腦雙」和兩位長老，帶領民眾排成兩列縱隊，伴隨著象腳鼓、芒鑼等樂曲，在廣場上高高豎起的木牌前，緊密相連地圍繞成圈邊唱邊舞，代表驅惡揚善、歡慶豐收。

市長鄭文燦也換上傳統服飾，當起「腦雙」率領民眾跳舞，體驗彝族特有的雲南普洱茶，他笑說：「自己難得放縱與狂歡，感覺很輕鬆！」未來會持續舉辦龍岡米干節，也會規劃設計活動副品牌，保留少數民族珍貴的文化、歷史和技藝。

市府觀光旅遊局指出，龍岡米干節三週末總計吸引逾三萬人潮，今晚六點半起同樣有目腦縱歌，歡迎民眾前來共襄盛舉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/