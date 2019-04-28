〈北部〉桃園管樂嘉年華起跑 「銅管七先生」打頭陣

2019-04-28

〔記者許倬勛／中壢報導〕邁入第十六年的桃園管樂嘉年華，系列活動即日起至五月十一日陸續登場，昨天首日由「管樂馬拉松」及國際知名維也納「銅管七先生」（Mnozil Brass）打頭陣，吸引許多樂迷前往朝聖，重頭戲「管樂踩街嘉年華」將於今天下午兩點舉行。

管樂踩街嘉年華 今天下午出發

市府表示，今年的「管樂踩街嘉年華」，集結來自全台、馬來西亞、日本、韓國等多達十五組的管樂隊，今天下午兩點從市立圖書館中壢分館出發，沿途行經復興路、中央東路等路段。

昨天在中壢中正公園登場的「管樂馬拉松」，由多支管樂隊接力上場，吸引逾兩千名民眾觀賞，晚上則由「銅管七先生」帶來演出，七位風格迥異的管樂家，以搞笑誇張的戲劇表演、精湛的演奏技術，重新詮釋經典曲目包括李斯特《愛之夢》、約翰史特勞斯《蝙蝠》等，把台下聽眾逗得樂不可支、頻喊「安可」。

市府表示，「銅管七先生」暌違九年再度來台，七人從小接受嚴謹的古典音樂演奏訓練，並將活潑搞怪的個性充分反映在表演中，三把小號、三把長號、一把低音號，融合了古典、現代、爵士等音樂曲風，一登場就讓樂迷如癡如醉。

今年桃園管樂嘉年華分為中壢中正公園、桃園陽明運動公園兩大主會場，五月四日、五日晚上七點在中正公園舉辦「桃園傑出管樂團」音樂會，由四支在地管弦樂團帶來宮崎駿動畫配樂、電影主題選曲；五月十一日下午四點起，在陽明運動公園舉辦「管樂VS打擊主題秀」、七點起的「磅礡軍樂秀」則由陸軍軍樂隊帶來雄壯威武的演出。

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